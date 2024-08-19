В Уфе снесут дом

Речь идёт о постройке по Альшеевской, 15 в Дёмском районе Уфы. Объект представляет собой двухэтажный дом. Данные в открытых источниках гласят, что построен он был ещё в 1956 году. За долгое время дом пришёл в упадок и стал непригодным для жилья. Аварийным здание признали в 2020 году.