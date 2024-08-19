В Уфе снесут дом

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
Modified Сегодня, 06:58
Updated Сегодня, 06:58
Речь идёт о постройке по Альшеевской, 15 в Дёмском районе Уфы. Объект представляет собой двухэтажный дом. Данные в открытых источниках гласят, что построен он был ещё в 1956 году. За долгое время дом пришёл в упадок и стал непригодным для жилья. Аварийным здание признали в 2020 году.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе собираются снести ряд киосков. В ходе рейдов в августе 2024 года были обнаружены десятки незаконных построек с высоким торговым оборотом. Владельцам дали десять дней на демонтаж — по истечении этого срока власти будут сносить киоски своими силами.