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Published Сегодня, 05:31

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Updated Сегодня, 06:58

В Уфе снесут дом

В Уфе снесут дом

19 августа 2024, 05:31
Фото: 1MI
Власти башкирской столицы изъяли под муниципальные нужды жилое здание, гласит документ Упрземимущества города.

Речь идёт о постройке по Альшеевской, 15 в Дёмском районе Уфы. Объект представляет собой двухэтажный дом. Данные в открытых источниках гласят, что построен он был ещё в 1956 году. За долгое время дом пришёл в упадок и стал непригодным для жилья. Аварийным здание признали в 2020 году.

Фото: Яндекс.Панорамы
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе собираются снести ряд киосков. В ходе рейдов в августе 2024 года были обнаружены десятки незаконных построек с высоким торговым оборотом. Владельцам дали десять дней на демонтаж — по истечении этого срока власти будут сносить киоски своими силами.

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