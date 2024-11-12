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Дёмский район

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Ноябрь
Осквернение участников СВО в Уфе дошло до Москвы
12 ноября, 10:20
Октябрь
Нет тепла — звони в УК
4 октября, 04:53
Тесные автобусы заинтересовали уфимских следователей
3 октября, 05:36
Тепло в Уфе побило полувековой рекорд
2 октября, 17:00
Сентябрь
Готовьте тазики: в Уфе отключают воду
27 сентября, 16:12
В Уфе поставят новый фонтан
25 сентября, 15:59
Видео. В Уфе «заминировали» лифт
11 сентября, 16:38
Окраина Уфы станет ипотечным гетто
6 сентября, 08:26
В Уфе сносят памятный сквер
5 сентября, 12:11
Август
Пожар в Уфе унёс жизнь 77-летнего дедушки
26 августа, 16:56
Потоп в Уфе и Башкирии — последние новости
21 августа, 04:39
В Уфе снесут дом
19 августа, 05:31
Потоп в Башкирии и Уфе — последние новости
19 августа, 04:42
Потоп в Уфе — последние новости
15 августа, 16:06
Видео. Потоп в Уфе — последние новости
В Уфе продолжается мониторинг паводковой обстановки, сообщает УГЗ Уфы.
3 августа, 08:01
Июнь
Пожар угрожает жителям Демского района Уфы
13 июня, 16:28
День города в Уфе: программа праздника
5 июня, 13:21
Май
Топ-10 пляжей Уфы назвали эксперты
31 мая, 04:45
Трассу в Уфу из Дёмы перекроют на выходные
27 мая, 07:59
Апрель
Жителя Уфы приговорили к штрафу за надпись на бюллетене
4 апреля, 10:07

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