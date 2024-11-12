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2024
В Башкирии вводят внезапные проверки
12 ноября, 09:33
Десяток камикадзе гонял по Уфе
10 ноября, 14:26
Шаурму ликвидируют в Уфе
29 октября, 13:06
В Уфе проходят сплошные проверки автобусов
26 сентября, 05:15
Повестки на СВО раздают в Уфе
12 сентября, 11:06
Чиновник взял с поличным преступников в Башкирии
4 сентября, 17:11
Уфу зачистят от автохлама
3 сентября, 04:26
Уфу оставили без кофе
29 августа, 15:55
В Уфе снесут дом
19 августа, 05:31
В Уфе снесут кафе
В городе продолжается активная борьба с незаконными торговыми объектами, сообщает администрация Кировского района Уфы.
8 августа, 04:19
В Уфе будут ловить нелегалов на такси
22 июля, 07:49
В Уфе на пляжах составили 11 протоколов на купающихся
Смотреть можно — плавать нельзя: чиновники провели рейды в летних зонах отдыха и призвали нарушителей к ответу перед законом, сообщает администрация Ленинского района Уфы.
5 июля, 08:40
Водителям приготовиться: в Уфе массово проверяют транспорт
23 мая, 05:32
«Останавливать будут всех без исключений»: в Уфе на трассе проходят рейды ГИБДД
4 апреля, 06:13
В Уфе ГИБДД проводит масштабные рейды
В Уфе 30 марта пройдут массовые проверки водителей. Об этом сообщили в ГИБДД города.
30 марта, 05:11
Важное заявление для уфимских автомобилистов сделали в ГИБДД
Подробности о мероприятиях сообщает пресс-служба ведомства.
2 февраля, 14:48
2023
Важное заявление для автомобилистов сделали в ГИБДД Башкирии
Детали предстоящих проверок раскрыли в пресс-службе ГИБДД по Уфе.
22 декабря 2023, 13:25
В Госавтоинспекции Уфы сделали важное заявление для водителей
3 ноября 2023, 14:59
Массовые проверки водителей в Уфе: кого это коснется
Сегодня в Уфе проходят регулярные проверки пассажирского транспорта, информируют в пресс-службе столичной госавтоинспекции.
19 октября 2023, 06:33
В Уфе пройдут массовые проверки водителей: узнали даты
Об этом сообщили в пресс-службе госавтоинспекции города.
22 сентября 2023, 13:13

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