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Published Сегодня, 07:04

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Updated Сегодня, 09:06

Уфе придётся выживать самостоятельно

Уфе придётся выживать самостоятельно

15 августа 2024, 07:04
Фото: 1MI
Финансирование благоустройства столицы из регионального бюджета сократят более чем в пять раз, следует из изученного Mkset проекта муниципальной программы.

В Уфе назначили слушания по плану благоустройства города на 2025–2030 годы. Предложения и замечания по проекту будут принимать до 21 августа 2024 года.

Среди пунктов программы — помимо благоустройства территорий Уфы — развитие велоинфраструктуры и комплекс работ над городскими кладбищами, а также обеспечение реализации самой программы.

Всего на эти цели в перспективе пяти лет столица Башкирии получит из бюджетов региона и города, а также небюджетных источников ₽11,2 млрд. Сумму распределят на каждый год. Из казны региона при этом выделят ₽427 млн, эти деньги собираются отдавать Уфе четыре года, на 2029 и 2030 годы никакого обеспечения не предусмотрено.

Отметим, что на программу 2019–2024 года сумма предусматривалась более щедрая — более ₽26,5, при этом региональная казна тогда выделила ₽2,2 млрд.

Между тем финансирование из остальных источников также оказалось ниже, чем в минувшие годы. Из бюджета города потратят ₽9,5 млрд, из внебюджетных источников — ₽1,3 млрд. Старая программа предусматривала ₽11, 1 млрд инвестиций из уфимской казны и ₽1,6 млрд негосударственных средств.

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Ранее в Горсовете Уфы столичной администрации поручили повысить качество решений по строительству объектов и усилить контроль обеспечением их инфраструктурой.

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