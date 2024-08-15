Уфе придётся выживать самостоятельно

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
В Уфе назначили слушания по плану благоустройства города на 2025–2030 годы. Предложения и замечания по проекту будут принимать до 21 августа 2024 года.
Среди пунктов программы — помимо благоустройства территорий Уфы — развитие велоинфраструктуры и комплекс работ над городскими кладбищами, а также обеспечение реализации самой программы.
Всего на эти цели в перспективе пяти лет столица Башкирии получит из бюджетов региона и города, а также небюджетных источников ₽11,2 млрд. Сумму распределят на каждый год. Из казны региона при этом выделят ₽427 млн, эти деньги собираются отдавать Уфе четыре года, на 2029 и 2030 годы никакого обеспечения не предусмотрено.
Отметим, что на программу 2019–2024 года сумма предусматривалась более щедрая — более ₽26,5, при этом региональная казна тогда выделила ₽2,2 млрд.
Между тем финансирование из остальных источников также оказалось ниже, чем в минувшие годы. Из бюджета города потратят ₽9,5 млрд, из внебюджетных источников — ₽1,3 млрд. Старая программа предусматривала ₽11, 1 млрд инвестиций из уфимской казны и ₽1,6 млрд негосударственных средств.
Ранее в Горсовете Уфы столичной администрации поручили повысить качество решений по строительству объектов и усилить контроль обеспечением их инфраструктурой.