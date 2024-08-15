Уфе придётся выживать самостоятельно

Всего на эти цели в перспективе пяти лет столица Башкирии получит из бюджетов региона и города, а также небюджетных источников ₽11,2 млрд. Сумму распределят на каждый год. Из казны региона при этом выделят ₽427 млн, эти деньги собираются отдавать Уфе четыре года, на 2029 и 2030 годы никакого обеспечения не предусмотрено.