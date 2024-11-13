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Демонтаж

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Ноябрь
Кыстыбургеры выгоняют из Уфы
13 ноября, 06:27
В центре Уфы снесут самострой
6 ноября, 15:49
Октябрь
В Уфе вместо самостроя будет сквер
24 октября, 15:48
Мост между Башкирией и Татарстаном сносят
22 октября, 10:31
Уфимцы не оценили подарок властей
17 октября, 09:01
В Уфе снесли 41 самострой
15 октября, 06:17
В Уфе скоро снесут десяток домов
1 октября, 16:01
Сентябрь
Высотки на могилах задумали строить в Уфе
29 сентября, 09:19
Аллею бойцов СВО вырубили ради ТЦ в Уфе
26 сентября, 20:40
Преступные овощи выгоняют из Уфы
5 сентября, 13:40
В Уфе сносят памятный сквер
5 сентября, 12:11
Август
Уфу оставили без кофе
29 августа, 15:55
В Уфе снесут дом
19 августа, 05:31
В Уфе снесут шиномонтаж и цветочный салон
16 августа, 12:37
Чебуреки вне закона нашли в Уфе
13 августа, 16:55
В Уфе снесут кафе
В городе продолжается активная борьба с незаконными торговыми объектами, сообщает администрация Кировского района Уфы.
8 августа, 04:19
Теремок с маскотом-наркоторговцем закроют в Уфе
Власти потребовали руководство заведения немедленно убраться из центра города.
7 августа, 18:34
Самострой пустят под снос в Уфе
6 августа, 04:23
СРОЧНО. Взрыв в Башкирии — трое погибли
5 августа, 17:33
Июнь
Бизнесмен из Уфы лишится торговых площадей
15 июня, 06:11

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