Уфимцы устроили «бои без правил» на пешеходном переходе

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
Мировой судья судебного участка № 2 по Калининскому району города Уфы рассмотрел дело 60-летнего местного жителя. Все произошло в августе 2024 года, когда он проходя мимо машины на пешеходном переходе и не смог удержаться от спора с молодым человеком.
На видео из машины видно, что конфликт быстро перерос в физическую расправу. В результате один из участников драки получил телесные повреждения. На судебном заседании подсудимый частично признал свою вину, отметив, что обе стороны были настроены агрессивно и нанесли друг другу удары. Потерпевший также подтвердил факт того, что был избит.
По итогам заседания мировой судья признал уфимца виновным в совершении административного правонарушения за нанесение побоев и назначил ему административный штраф в размере 5000 рублей. Однако постановление пока не вступило в законную силу.