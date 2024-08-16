Уфимцы устроили «бои без правил» на пешеходном переходе

На видео из машины видно, что конфликт быстро перерос в физическую расправу. В результате один из участников драки получил телесные повреждения. На судебном заседании подсудимый частично признал свою вину, отметив, что обе стороны были настроены агрессивно и нанесли друг другу удары. Потерпевший также подтвердил факт того, что был избит.