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Уфимцы устроили «бои без правил» на пешеходном переходе

Уфимцы устроили «бои без правил» на пешеходном переходе

16 августа 2024, 12:11
Фото: 1MI
Конфликт, возникший на пешеходном переходе, привел двух уфимцев в зал судебного заседания, сообщает объединенная пресс-служба судов РБ.

Мировой судья судебного участка № 2 по Калининскому району города Уфы рассмотрел дело 60-летнего местного жителя. Все произошло в августе 2024 года, когда он проходя мимо машины на пешеходном переходе и не смог удержаться от спора с молодым человеком.

На видео из машины видно, что конфликт быстро перерос в физическую расправу. В результате один из участников драки получил телесные повреждения. На судебном заседании подсудимый частично признал свою вину, отметив, что обе стороны были настроены агрессивно и нанесли друг другу удары. Потерпевший также подтвердил факт того, что был избит.

По итогам заседания мировой судья признал уфимца виновным в совершении административного правонарушения за нанесение побоев и назначил ему административный штраф в размере 5000 рублей. Однако постановление пока не вступило в законную силу.

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