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Административное правонарушение

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Октябрь
Админ канала пошел под суд в Башкирии
30 октября, 10:43
Поспать в подъезде в Уфе — ₽90 000
28 октября, 10:11
Суетолога на «Оке-кабриолете» поймали в Уфе
27 октября, 15:17
В Башкирии дети осквернили Вечный Огонь — подробности инцидента
25 октября, 08:28
«Ты ж нормальный парень»: пьяный щедрый водитель попался в Башкирии
22 октября, 06:45
Ссора в домашнем чате дорого обошлась уфимке
15 октября, 10:58
Уфимское кафе оказалось рассадником нелегалов
8 октября, 01:53
Уфимского издателя осудили за дискредитацию ВС РФ
4 октября, 14:34
Сентябрь
Унизить чиновника в Башкирии — ₽3000
24 сентября, 12:50
«Тупанул я откровенно»: уфимец пришёл в участок с наркотиками
3 сентября, 16:16
Август
Маме уфимского студента пришлось краснеть перед ГАИ
29 августа, 11:55
Уфимский транспортник попался на взятке
23 августа, 16:06
Видео. Уфимцы устроили «бои без правил» на пешеходном переходе
16 августа, 12:11
Пьяный уфимец устроил скандал в самолете
16 августа, 08:04
Директора автошколы лишили прав в Башкирии
12 августа, 07:32
В Уфе пьяный водитель устроил ДТП с переворотом
12 августа, 06:23
Необычный случай пьяной езды зафиксировали в Башкирии
4 августа, 06:27
Июль
Человек-никто жил в Уфе 15 лет
24 июля, 04:51
На стройке больницы в Башкирии потеряли ₽145 млн
4 июля, 09:59
Июнь
Мертвецки пьяный водитель разнёс арт-объекты в Уфе
17 июня, 10:24

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