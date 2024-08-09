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Уфимка провела мошенников с кропленными деньгами

Уфимка провела мошенников с кропленными деньгами

9 августа 2024, 08:23
Фото: 1MI
Женщина не поддалась на уловки аферистов и сохранила миллионы рублей, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

Сотрудница детской поликлиники в Уфе водила за нос мошенников. Женщине поступил звонок от якобы службы курьерской доставки. Неизвестная на другом конце провода сообщила, что женщине пришла посылка и просила назвать цифры из пришедшего на её номер СМС-сообщения.

Позднее с ней связались якобы сотрудники Госуслуг, на этом моменте женщина убедилась, что имеет дело с мошенниками, в связи с чем заявила им, что уже сняла все деньги со своего счета. В ответ на это её заявили, что купюры были кроплеными, а посему их нужно перевести на определенный счет. Женщина, решив подыграть злоумышленникам, сказала, что выполнит их указания в ближайшее время.

Отмечается, что после разговоров с мошенниками женщина решила перестраховаться, из-за чего сняла со своего счета деньги (1,5 млн руб.). После этого мошенники еще несколько раз пытались выйти с ней на контакт и убедить, что на её имя оформлены кредиты, настоятельно рекомендовав перевести деньги на так называемые безопасные счета. Уговоры, однако, должного эффекта не возымели. Женщина игнорировала мошенников и тем самым сумела сохранить деньги.

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