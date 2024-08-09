Уфимка провела мошенников с кропленными деньгами

Позднее с ней связались якобы сотрудники Госуслуг, на этом моменте женщина убедилась, что имеет дело с мошенниками, в связи с чем заявила им, что уже сняла все деньги со своего счета. В ответ на это её заявили, что купюры были кроплеными, а посему их нужно перевести на определенный счет. Женщина, решив подыграть злоумышленникам, сказала, что выполнит их указания в ближайшее время.