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Updated Сегодня, 09:35

Аферист из TikTok развел пенсионерку из Уфы на ₽500 000

Аферист из TikTok развел пенсионерку из Уфы на ₽500 000

19 июля 2024, 06:46
Фото: Изображение Midjourney
Женщина оформила кредит на крупную денежную сумму, чтобы помочь новому знакомому, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

Пожилая женщина из Уфы любила проводить свободное время за просмотром коротких развлекательных видео в соцсетях. Именно там с ней связался иностранец, которому якобы очень хотелось познакомиться с пенсионеркой. Она охотно пошла с ним на контакт, и вскоре они уже общались и созванивались через популярный мессенджер. Преодолеть языковой барьер им помогали субтитры.

Спустя какое-то время мужчина, уже успевший втереться в доверие к пенсионерке, попросил её об услуге. Он просил новую знакомую помочь ему с заблокированным счетом, где якобы хранились его сбережения: для разблокировки же нужно было внести залог. Доверчивая пенсионерка согласилась и вскоре перевела ему полмиллиона рублей, которые взяла в кредит.

Мужчина обещал вернуть ей деньги сразу после того, как его счет разблокируют, но получив желаемое, перестал отвечать интернет-знакомой.

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