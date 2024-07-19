Аферист из TikTok развел пенсионерку из Уфы на ₽500 000

Пожилая женщина из Уфы любила проводить свободное время за просмотром коротких развлекательных видео в соцсетях. Именно там с ней связался иностранец, которому якобы очень хотелось познакомиться с пенсионеркой. Она охотно пошла с ним на контакт, и вскоре они уже общались и созванивались через популярный мессенджер. Преодолеть языковой барьер им помогали субтитры.