Аферист из TikTok развел пенсионерку из Уфы на ₽500 000

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
Пожилая женщина из Уфы любила проводить свободное время за просмотром коротких развлекательных видео в соцсетях. Именно там с ней связался иностранец, которому якобы очень хотелось познакомиться с пенсионеркой. Она охотно пошла с ним на контакт, и вскоре они уже общались и созванивались через популярный мессенджер. Преодолеть языковой барьер им помогали субтитры.
Спустя какое-то время мужчина, уже успевший втереться в доверие к пенсионерке, попросил её об услуге. Он просил новую знакомую помочь ему с заблокированным счетом, где якобы хранились его сбережения: для разблокировки же нужно было внести залог. Доверчивая пенсионерка согласилась и вскоре перевела ему полмиллиона рублей, которые взяла в кредит.
Мужчина обещал вернуть ей деньги сразу после того, как его счет разблокируют, но получив желаемое, перестал отвечать интернет-знакомой.