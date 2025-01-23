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Осторожность

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Уфимцам обеспечены выходные из-за мороза
23 января, 04:43
2024
Штормовая погода накроет Башкирию
2 ноября 2024, 12:04
Уфимцев просят переобуться
29 октября 2024, 10:11
Горячую погоду ждут в Башкирии
В регионе ожидается потепление, но вместе с ним придет и угроза пожаров, сообщает в понедельник, 7 октября, Госкомитет РБ по ЧС.
7 октября 2024, 12:46
Уфимская учительница потеряла почти ₽2 млн
16 августа 2024, 08:54
Погода в Башкирии в выходные не даст спокойно отдохнуть
3 августа 2024, 09:58
Погода завтра в Башкирии не порадует
2 августа 2024, 16:50
Медведи разбушевались в Башкирии
Косолапые наведались в сады в Баймаке и посетили гостиницу, сообщают пользователи соцсетей.
31 июля 2024, 08:47
2023
Названы пять главных «улиц смерти» в Уфе
Как сообщили в госавтоинспекции, аварии с участием пешеходов составляют 32% от всех видов ДТП.
20 сентября 2023, 10:11
Группа туристов пропала в Башкирии
27 августа 2023, 07:18

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