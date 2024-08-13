«Нива» сделала сальто в Уфе

ДТП случилось днем во вторник, 13 августа, на Затонском шоссе в Уфе. Водитель японского авто ехал в сторону выезда из города и не справился с управлением — в результате машина столкнулась с попутной Chevrolet Niva. Последнее авто, в свою очередь, от удара опрокинулось.