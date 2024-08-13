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«Нива» сделала сальто в Уфе

«Нива» сделала сальто в Уфе

13 августа 2024, 11:48
Фото: ГАИ Уфы
Иномарка на полном ходу столкнулась с «Маздой» во вторник, 13 августа, сообщили в Госавтоинспекции города.

ДТП случилось днем во вторник, 13 августа, на Затонском шоссе в Уфе. Водитель японского авто ехал в сторону выезда из города и не справился с управлением — в результате машина столкнулась с попутной Chevrolet Niva. Последнее авто, в свою очередь, от удара опрокинулось.

Водителя «Нивы» прибывшие на место медики осмотрели и увезли в больницу. Остальным участникам ДТП госпитализация не потребовалась. Что привело к столкновению — выясняется.

В Уфе пьяный водитель устроил ДТП с переворотом
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Ранее, 11 августа, пьяный водитель устроил в Уфе ДТП с переворотом на улице Новороссийской. Мертвецки пьяный автолюбитель проглядел поворачивающую во двор машину.

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