«Нива» сделала сальто в Уфе

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
ДТП случилось днем во вторник, 13 августа, на Затонском шоссе в Уфе. Водитель японского авто ехал в сторону выезда из города и не справился с управлением — в результате машина столкнулась с попутной Chevrolet Niva. Последнее авто, в свою очередь, от удара опрокинулось.
Водителя «Нивы» прибывшие на место медики осмотрели и увезли в больницу. Остальным участникам ДТП госпитализация не потребовалась. Что привело к столкновению — выясняется.
Ранее, 11 августа, пьяный водитель устроил в Уфе ДТП с переворотом на улице Новороссийской. Мертвецки пьяный автолюбитель проглядел поворачивающую во двор машину.