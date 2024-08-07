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Published Сегодня, 17:09

Modified Сегодня, 17:18

Updated Сегодня, 17:18

Фуры переехали двух домашних животных в Башкирии

Бык и лошадь попали в ДТП в Башкирии

7 августа 2024, 17:09
Фото: 1MI

Фуры переехали двух домашних животных в Башкирии

Хозяевам, перенёсшим утрату питомцев, теперь ещё и придётся возмещать ущерб водителям.

Два ДТП с гибелью животных произошли в Салаватском районе Республики Башкортостан в начале августа 2024 года, пишут местные СМИ со ссылкой на Госавтоинспекцию.

Так, на дороге из Кропачёво в Месягутове фура марки MAN переехала быка, переходившего дорогу. В момент аварии уже стояли сумерки. Кроме того, на трассе Лаклы-Лагерево легковушка сбила лошадь, когда спускалась с крутого подъёма. Оба животных погибли. У легкового автомобиля оказалась разбита вся передняя часть — бампер, капот и лобовое стекло.

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Ранее Mkset сообщал о том, что заповедник Шульган-Таш столкнулся с нашествием бурых медведей. Руководство природного парка не может найти управу на голодных хищников.

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