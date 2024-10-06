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Фура

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Октябрь
Внедорожник протаранил фуру под Уфой
6 октября, 08:18
Сентябрь
Элитная иномарка устроила смертельное ДТП с ребёнком в Башкирии
8 сентября, 13:36
Фура убила водителя «ВАЗа» в Башкирии
8 сентября, 05:00
Август
Большегруз перевернулся в Башкирии
31 августа, 04:53
Кто ответит за аварию со сгоревшей фурой в Башкирии
23 августа, 13:44
Видео. Спящий дальнобойщик собрал «паровозик» из семи машин в Башкирии
16 августа, 10:18
Июль
Фуры сыграли байкером в футбол в Башкирии
На краю гибели оказался мотоциклист из Башкортостана из-за внезапно выехавшего большегруза, сообщили Mkset в ГАИ региона.
26 июля, 07:35
Байкера раздавила фура в Башкирии
Смертельная авария с участие мотоциклиста без прав произошла на федеральной трассе М-5 «Урал» близ села Верный, сообщает пресс-служба ГАИ РБ.
2 июля, 07:28

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