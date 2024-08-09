Пьяный силач вырвал дверь в квартиру бывшей жены

Posted Сегодня, 04:56
Published Сегодня, 04:56
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Updated Сегодня, 10:02
В городе Октябрьском в Башкирии мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, решил навестить свою бывшую супругу. Добравшись до квартиры, где та проживала, он стал наносить удары по двери, после чего решил перейти к более радикальным мерам: взял металлический лом и начал демонтировать дверь с его помощью, существенно повредив её в процессе. Таким образом, мужчина нанес существенный материальный ущерб бывшей супруге. Далее он проник в квартиру под предлогом, что ему нужно забрать собаку.
Отмечается, что от действий обвиняемого пострадала не только его бывшая жена, но и правоохранители. Так, мужчина в шумной компании знакомых распивал спиртное на на территории горнолыжного комплекса «Уязы-Тау». Там он активно приставал к гражданам. Позднее он дважды ударил представителя власти коленом ноги в руку.
Суд, учитывая все вышеперечисленные деяния гражданина, приговорил его к одному году и двум месяцам лишения свободы условно, а также установил испытательный срок на два года.