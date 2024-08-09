Пьяный силач вырвал дверь в квартиру бывшей жены

В городе Октябрьском в Башкирии мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, решил навестить свою бывшую супругу. Добравшись до квартиры, где та проживала, он стал наносить удары по двери, после чего решил перейти к более радикальным мерам: взял металлический лом и начал демонтировать дверь с его помощью, существенно повредив её в процессе. Таким образом, мужчина нанес существенный материальный ущерб бывшей супруге. Далее он проник в квартиру под предлогом, что ему нужно забрать собаку.