В Уфе из-за валежника закроют дорогу к больнице

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
В столице Башкирии с 14 августа ограничивают движение транспортных средств по дороге от улицы Менделеева до Городской клинической больницы №21.
Как пояснили муниципальные власти, с этой даты в квартале у школы №49 в Уфе начнут убирать сухостой и валежник, а также демонтировать старые деревья. О сроках окончания действия запрета в сообщении чиновников не говорится.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе на целый месяц закрыли улицу Степана Кувыкина, всё из-за строительства «Южных ворот» в город, а точнее — строительства улицы генерала Рыленко.