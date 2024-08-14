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Published Сегодня, 06:44

Modified Сегодня, 10:09

Updated Сегодня, 10:09

В Уфе из-за валежника закроют дорогу к больнице

В Уфе из-за валежника закроют дорогу к больнице

14 августа 2024, 06:44
Фото: 1MI
Транспорту запретят пользоваться проездом, чтобы не мешать собирать павшие растения, сообщили в администрации Октябрьского района Уфы.

В столице Башкирии с 14 августа ограничивают движение транспортных средств по дороге от улицы Менделеева до Городской клинической больницы №21.

Как пояснили муниципальные власти, с этой даты в квартале у школы №49 в Уфе начнут убирать сухостой и валежник, а также демонтировать старые деревья. О сроках окончания действия запрета в сообщении чиновников не говорится.

Фото: скриншот 2ГИС
В Уфе на месяц закрывают улицу Кувыкина
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе на целый месяц закрыли улицу Степана Кувыкина, всё из-за строительства «Южных ворот» в город, а точнее — строительства улицы генерала Рыленко.

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