В Уфе на месяц закрывают улицу Кувыкина

Ранее Mkset сообщал о том, что площадь Ленина в Уфе собираются обставить ограждениями — чиновники таким образом решили бороться в байкерами. Недобросовестные любители двухколёсного транспорта облюбовали место и разъезжают по площади, мешая пешеходам. Чиновники по этому поводу созвали на встречу представителей местных байкерских клубов.