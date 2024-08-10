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Posted Сегодня, 06:28

Published Сегодня, 06:28

Modified Сегодня, 06:30

Updated Сегодня, 06:30

В Уфе на месяц закрывают улицу Кувыкина

В Уфе на месяц закрывают улицу Кувыкина

10 августа 2024, 06:28
Фото: 1MI
Новые транспортные ограничения в районе «школы МВД» задумали уфимские чиновники, информирует башкортостанский Минтранс.

На улице Степана Кувыкина в период с 10 августа по 11 сентября будут перекрыты две полосы чётной стороны улицы. Ограничения касаются начала проезжей части — участка, примыкающего к улице Пугачёва.

Как пояснили в ведомстве, причина таких мер — проведение работ по возведению «Южных ворот». В частности, улицы генерала Рыленко.

Напомним, сейчас в городе строят двухуровневую развязку на пересечении Рыленко и Пугачёва. Движение по улицам собираются открыть в 2024 году.

Уфимский чиновник вышел на «стрелку» с байкерами
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Ранее Mkset сообщал о том, что площадь Ленина в Уфе собираются обставить ограждениями — чиновники таким образом решили бороться в байкерами. Недобросовестные любители двухколёсного транспорта облюбовали место и разъезжают по площади, мешая пешеходам. Чиновники по этому поводу созвали на встречу представителей местных байкерских клубов.

#Общество#Город#Уфа#Башкортостан#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Ограничения
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