В Уфе на месяц закрывают улицу Кувыкина

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
На улице Степана Кувыкина в период с 10 августа по 11 сентября будут перекрыты две полосы чётной стороны улицы. Ограничения касаются начала проезжей части — участка, примыкающего к улице Пугачёва.
Как пояснили в ведомстве, причина таких мер — проведение работ по возведению «Южных ворот». В частности, улицы генерала Рыленко.
Напомним, сейчас в городе строят двухуровневую развязку на пересечении Рыленко и Пугачёва. Движение по улицам собираются открыть в 2024 году.
Ранее Mkset сообщал о том, что площадь Ленина в Уфе собираются обставить ограждениями — чиновники таким образом решили бороться в байкерами. Недобросовестные любители двухколёсного транспорта облюбовали место и разъезжают по площади, мешая пешеходам. Чиновники по этому поводу созвали на встречу представителей местных байкерских клубов.