Водопад появился в Уфе

Напомним, в этот четверг, 8 августа, город накрыл страшный ливень. Система отвода воды в Уфе совершенно не справлялась с нагрузками, как итог — множество улиц регионального центра затопило. Как сообщили власти города, за один день в республике выпало 24 мм осадков — это примерно половина от средней месячной нормы.