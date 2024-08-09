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Published Сегодня, 16:32

Modified Сегодня, 16:34

Updated Сегодня, 16:34

Водопад появился в Уфе

Водопад появился в Уфе

9 августа 2024, 16:32
Фото: vk.com
Прошедший в городе ливень изменил ландшафт башкирской столицы до неузнаваемости.

Мосты над проспектом Салавата Юлаева в столице Башкирии превратились в гребни «водопадов». С переправ по всей длине дождевая вода стекала прямо на водителей снизу — чтобы проехать под мостом, автолюбителям приходилось преодолевать стену из потока воды.

Видео: vk.com
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Напомним, в этот четверг, 8 августа, город накрыл страшный ливень. Система отвода воды в Уфе совершенно не справлялась с нагрузками, как итог — множество улиц регионального центра затопило. Как сообщили власти города, за один день в республике выпало 24 мм осадков — это примерно половина от средней месячной нормы.

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