Водопад появился в Уфе

Posted Сегодня, 16:32
Published Сегодня, 16:32
Modified Сегодня, 16:34
Updated Сегодня, 16:34
Мосты над проспектом Салавата Юлаева в столице Башкирии превратились в гребни «водопадов». С переправ по всей длине дождевая вода стекала прямо на водителей снизу — чтобы проехать под мостом, автолюбителям приходилось преодолевать стену из потока воды.
Напомним, в этот четверг, 8 августа, город накрыл страшный ливень. Система отвода воды в Уфе совершенно не справлялась с нагрузками, как итог — множество улиц регионального центра затопило. Как сообщили власти города, за один день в республике выпало 24 мм осадков — это примерно половина от средней месячной нормы.