Ограничения

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Ноябрь
Видео. Уфа встала из-за снега
6 ноября, 06:44
Дорогу в Башкирии закрыли из-за непогоды
2 ноября, 04:42
Октябрь
Важный перекрёсток закроют в Уфе
14 октября, 14:33
В Уфе ради Путина перекрыли улицу
11 октября, 06:07
Шакшинский мост закроют на месяц
7 октября, 07:02
Аэропорт Казани экстренно закрыли
3 октября, 05:55
Сентябрь
Путин подписал указ о призыве в Армию
30 сентября, 11:03
В Уфе сегодня перекроют мост
29 сентября, 21:00
Взлет цен в Башкирии нашел необычное объяснение
19 сентября, 08:05
Реестр онлайн-повесток заработал в России
18 сентября, 09:28
В Уфе перекроют Шакшинский мост
11 сентября, 17:14
Транспортный хаос устроят в Уфе
10 сентября, 14:26
Смертельная зараза покинула Башкирию
9 сентября, 15:16
Продажу алкоголя ограничат навсегда в Башкирии
2 сентября, 07:54
Август
Чиновники Башкирии отведут в школу 1207 первоклашек
30 августа, 07:31
Дурова освободили во Франции
28 августа, 20:03
Как поедет транспорт на День города в Уфе
23 августа, 17:25
Шашлыки легализовали в Башкирии
20 августа, 05:35
Смертельная зараза оставила Башкирию
19 августа, 14:35
В Уфе из-за валежника закроют дорогу к больнице
14 августа, 06:44

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