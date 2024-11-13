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Деревья

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Ноябрь
В Башкирии полгода боролись с лужей
13 ноября, 07:53
Октябрь
Уфимцы загадили новый сквер
23 октября, 16:48
В Уфе вырубают деревья
23 октября, 04:18
Новогодние деревья высадили в Уфе
13 октября, 04:39
Уфу лишили елей
5 октября, 17:55
Секрет здоровых деревьев: осенняя побелка как спасение от мороза и вредителей
4 октября, 13:35
Сентябрь
В Уфе начались посадки после скандала с аллей
28 сентября, 16:53
Мэру Уфы показали липовый центр города
24 сентября, 15:29
Август
В Уфе высадят полтысячи лип
24 августа, 08:03
Подготовь свои яблони к зиме: секреты от эксперта, которые спасут ваш сад!
22 августа, 12:55
В Уфе из-за валежника закроют дорогу к больнице
14 августа, 06:44
Июль
В Уфе для уничтожения деревьев перекроют улицу
17 июля, 15:23
Власти Уфы продолжают избавляться от американских деревьев
Вырубку кленов на улице Чернышевского анонсировал в соцсетях глава администрации Кировского района Уфы Илвир Нурдавлятов.
17 июля, 10:08
Шесть машин в Уфе испортила непогода
На автомобили, припаркованные в разных районах столицы Башкирии, во время усиления ветра упали деревья, сообщает городское управление гражданской защиты.
10 июля, 07:19
Перед администрацией Уфы вырубили вековые ели
Зелёные насаждения выкопали перед зданием уфимской администрации, обратили внимание очевидцы.
5 июля, 05:29
Треть Башкирии оккупирована прожорливым вредителем
4 июля, 11:19
Июнь
Тополиная метель накрыла Уфу
Массу неудобств доставляет жителям Башкирии и столицы региона цветение тополей. Особенно тяжело приходится аллергикам, испытывающим проблемы с дыханием из-за летящего отовсюду пуха.
10 июня, 09:37
Спасатели просят не гулять по Уфе
3 июня, 10:59
Май
В Уфе спилят деревья еще на одной улице
Власти Уфы могут спилить зеленые насаждения на улице Чернышевского. Сейчас в администрации «рассматривается вопрос» о вырубке аварийных деревьев и их замене, сообщили в мэрии города.
15 мая, 04:35
В Уфе перекроют улицу для вырубки деревьев
В мэрии столицы Башкирии сообщили о новых дорожных ограничениях.
13 мая, 15:13

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