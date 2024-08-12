В Уфе пьяный водитель устроил ДТП с переворотом

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
По информации правоохранительных органов, инцидент произошел около 10 часов утра на улице Новороссийская. 39-летний водитель «Форда», двигаясь по своей полосе, не учел маневр автомобиля «Рено Дастер», который поворачивал во двор. Это столкновение обернулось серьезными последствиями для обоих участников дорожного движения.
Оба водителя получили различные травмы и были доставлены в больницу. Как известно, после оказания необходимой медицинской помощи их отпустили домой.
При проведении освидетельствования выяснилось, что водитель «Форда» находился в состоянии алкогольного опьянения — алкотестер показал 0,788 мг/л паров этанола в выдыхаемом воздухе. Это стало основным фактором, способствующим возникновению аварийной ситуации. В отношении нарушителя был составлен административный материал по части 1 статьи 12.8 Кодекса об административных правонарушениях РФ.
В результате происшествия транспортное средство «Форд Фьюжен» было помещено на специализированную стоянку до завершения разбирательства. Сотрудники Госавтоинспекции уже начали проверку всех обстоятельств ДТП и призывают водителей быть внимательными на дороге.