В Уфе пьяный водитель устроил ДТП с переворотом

По информации правоохранительных органов, инцидент произошел около 10 часов утра на улице Новороссийская. 39-летний водитель «Форда», двигаясь по своей полосе, не учел маневр автомобиля «Рено Дастер», который поворачивал во двор. Это столкновение обернулось серьезными последствиями для обоих участников дорожного движения.