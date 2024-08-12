Очевидцы вытащили девушку из перевернутой машины в Башкирии

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:49
Updated Сегодня, 08:49
По предварительным данным, водитель автомобиля Honda Civic не смог справиться с управлением, что привело к выезду машины в кювет и её опрокидыванию. Момент аварии был зафиксирован несколькими очевидцами, которые стали свидетелями трагического инцидента.
— Мы сразу же бросились на помощь, чтобы помочь людям, — рассказывают очевидцы.
После переворота автомобиль оказался полностью искорежен. Однако благодаря оперативным действия прохожих пострадавшая пассажирка была извлечена из салона до прибытия спасателей. Девушка, 2002 года рождения, получила первую помощь от неравнодушных граждан и была передана бригаде скорой помощи для дальнейшего лечения.
На место происшествия быстро прибыли спасатели Госкомитета РБ по ЧС. Они провели деблокирование молодого человека, 1994 года рождения. Пострадавший также получил необходимую медицинскую помощь после того, как его извлекли из искорёженного авто.
Обстоятельства произошедшего сейчас выясняются правоохранительными органами.