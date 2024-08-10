«Китаец» чуть не погубил маленького ребёнка в Уфе

Ранее в Абзелиловском районе Башкирии 14-летний парень на мопеде сбил пенсионерку. За день до этого под Баймаком погиб 16-летний байкер — молодой человек сбил двоих девушек и погиб сам, пешеходы выжили и попали в больницу.