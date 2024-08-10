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Published Сегодня, 09:03

Modified Сегодня, 09:05

Updated Сегодня, 09:05

«Китаец» чуть не погубил маленького ребёнка в Уфе

«Китаец» чуть не погубил маленького ребёнка в Уфе

10 августа 2024, 09:03
Фото: Изображение Midjourney
Правоохранители начали административное расследование, сообщили в ГАИ города.

В Уфе водитель китайского кроссовера сбил четырёхлетнего ребёнка. Инцидент случился вечером пятницы, 9 августа.

Юный пешеход двигался по двору в микрорайоне «Яркий», когда его сшиб с ног «Чери Тигго». Водитель сразу вызвал на место скорую. Медики диагностировали у ребёнка травму головы — мальчика положили в больницу.

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Ранее в Абзелиловском районе Башкирии 14-летний парень на мопеде сбил пенсионерку. За день до этого под Баймаком погиб 16-летний байкер — молодой человек сбил двоих девушек и погиб сам, пешеходы выжили и попали в больницу.

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