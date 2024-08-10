«Китаец» чуть не погубил маленького ребёнка в Уфе

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
В Уфе водитель китайского кроссовера сбил четырёхлетнего ребёнка. Инцидент случился вечером пятницы, 9 августа.
Юный пешеход двигался по двору в микрорайоне «Яркий», когда его сшиб с ног «Чери Тигго». Водитель сразу вызвал на место скорую. Медики диагностировали у ребёнка травму головы — мальчика положили в больницу.
Ранее в Абзелиловском районе Башкирии 14-летний парень на мопеде сбил пенсионерку. За день до этого под Баймаком погиб 16-летний байкер — молодой человек сбил двоих девушек и погиб сам, пешеходы выжили и попали в больницу.