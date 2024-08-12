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Posted Сегодня, 04:52

Published Сегодня, 04:52

Modified Сегодня, 05:04

Updated Сегодня, 05:04

Историческая постройка обгорела в Уфе

«Был поджог»: в Уфе горела «усадьба Поповых»

12 августа 2024, 04:52
Фото: соцсети

Историческая постройка обгорела в Уфе

Пожар охватывает здание второй раз за полгода — уфимцы в связи с этим утверждают о поджоге.

Жительница Уфы в чате городской администрации раскритиковала уфимских чиновников за «беспорядок» в отношении дома по Коммунистической, 49. Здание является объектом культурного наследия и известно как «главный дом усадьбы Поповых». Сейчас оно используется как жилое. Часть помещений принадлежит ресторану быстрого питания Roctic's — бывшему KFC.

— Полгода и не прошло, как второй раз нас подожгли, излюбленное место — Арт-Квадрат и всеми ненавистный дом по ул. Коммунистическая 49. Дом полностью дотла должен сгореть, чтобы приняли хоть какие-то меры? — сетует уфимка.

В МЧС Республики Башкортостан Mkset подтвердили факт пожара. По информации ведомства, инцидент случился 11 августа в пятом часу утра. Пламя начало распространяться из туалета — там загорелся мусор в металлической посуде. Версию о поджоге в ведомстве не упомянули.

— Пожарными МЧС России спасены 4 человека, из них 2 ребенка, самостоятельно эвакуировались 8 человек, — отчитались спасатели.

Отметим, в прошлый раз пожар в доме произошёл 1 марта. Тогда огонь охватил помещения между первым и вторым этажами.

Пожар на Коммунистической 1 марта 2024Пожар на Коммунистической 1 марта 2024
Пожар на Коммунистической 1 марта 2024
Фото: МЧС
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Ранее Mkset сообщал о том, что в доме по Коммунистической, 49 демонтировали вывеску ресторана «Ростикс». Как указали власти города, баннер нарушал требования по композиции, создавая «визуальный шум».

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