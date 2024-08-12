«Был поджог»: в Уфе горела «усадьба Поповых»

Жительница Уфы в чате городской администрации раскритиковала уфимских чиновников за «беспорядок» в отношении дома по Коммунистической, 49. Здание является объектом культурного наследия и известно как «главный дом усадьбы Поповых». Сейчас оно используется как жилое. Часть помещений принадлежит ресторану быстрого питания Roctic's — бывшему KFC.