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Уфимка похудела на 25 кг из-за отказа от голодовки
1 ноября, 11:32
Октябрь
Уфимский Салават Юлаев трещит по швам — его скоро снимут
31 октября, 10:05
Где эта улица, где этот дом: тест по Уфе времён СССР
30 октября, 18:50
Хабиров съездил в сакральное место
30 октября, 16:30
Вековая школа в Уфе получила VIP-статус
23 октября, 16:18
Поезд Победы прибудет в Уфу
22 октября, 04:10
В Уфе вынесли решение по забытому особняку
21 октября, 18:35
Странный пациент угодил в уфимскую больницу
21 октября, 09:59
Тест. Город, которого нет: сложный тест по Уфе времен СССР
18 октября, 11:04
Особняк олигарха получил особый статус в Уфе
17 октября, 05:58
Хорёк-«заяц» катался на троллейбусе по Уфе
13 октября, 07:59
Мистический объект оградили в Уфе
11 октября, 05:47
Уфимцы без ума от математичек
4 октября, 10:18
Уфимский «Дом Зингера» получил vip-статус
3 октября, 10:44
Легендарный полковник скончался в Башкирии
2 октября, 05:42
Сентябрь
Спортивный форум в Уфе: что, где, когда и приедет ли Путин
28 сентября, 13:11
Наш ответ «Опенгеймеру» заставит плакать Голливуд
27 сентября, 11:06
Вождь в пальмах: ретрофото удивило уфимцев
26 сентября, 05:17
Поезд-памятник может появиться в Уфе
25 сентября, 17:02
Отдел полиции стал культурным наследием Башкирии
25 сентября, 16:36

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