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Published Сегодня, 06:02

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Психбольницу эвакуировали в Башкирии

Психбольницу эвакуировали в Башкирии

6 августа 2024, 06:02
Фото: МЧС России
В Янаульском психоневрологическом интернате, 6 августа, вспыхнул пожар, сообщает МЧС России.

В утренние часы в Янаульском психоневрологическом интернате произошел инцидент. На медицинском посту загорелось имущество, что вызвало немедленный вызов сотрудников МЧС России. Пожар был классифицирован как чрезвычайная ситуация.

Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили, что персонал интерната уже приступил к ликвидации огня самостоятельно. С помощью огнетушителя им удалось потушить пламя на площади всего 2 квадратных метра.

Фото: МЧС России
— Эффективные действия работников учреждения позволили избежать значительных разрушений и сохранить жизнь находившимся внутри людям, — комментируют в ведомстве.

Важно отметить, что в момент пожара в интернате находились 184 пациента, из которых 47 были лежачими. Персонал эвакуировал всех пациентов по лестничным маршам. Как известно, никто не пострадал во время этого инцидента.

Предварительно установлено, что причиной пожара мог стать аварийный режим работы потолочного электрического светильника.

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