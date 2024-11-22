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Поджог

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Ноябрь
Обгоревшего мужчину доставили на вертолете в Уфу
22 ноября, 10:48
В центре Уфы спалили припаркованные автомобили
22 ноября, 06:23
Октябрь
Бьёт — значит любит: женщина умоляет выпустить из тюрьмы мужа-тирана в Башкирии
30 октября, 15:10
«Пироман» сжёг свою квартиру в Башкирии
19 октября, 14:29
Подозрительные пожары произошли в Башкирии
10 октября, 05:36
Женская ссора на парковке кончилась парой коктейлей «Молотова»
9 октября, 09:08
Сентябрь
Банный киллер задержан в Башкирии
24 сентября, 11:43
Видео. В Уфе спалили автомобиль экс-чиновника
20 сентября, 12:06
Мужчина сжег семейный очаг в Башкирии
18 сентября, 08:57
Видео. Знаменитый рынок подожгли в Уфе из-за страховки — Telegram-каналы
13 сентября, 18:04
Август
В Уфе дети подожгли железнодорожную платформу
29 августа, 15:03
Уфимец пять лет сжигал машины врагов
26 августа, 05:44
Опасного преступника задержали в Уфе
16 августа, 09:59
Видео. В Башкирии вскрылись шокирующие подробности пожара на овощебазе
13 августа, 13:48
«Был поджог»: в Уфе горела «усадьба Поповых»
12 августа, 04:52
Зарезал и сжег: что известно об убийстве в Уфе
1 августа, 06:03
Июль
Студент из Башкирии продал Родину за ₽40 000
1 июля, 19:35
Июнь
МЧС вскрыло огненный детектив в Уфе
Пожарные заметили странные совпадения при тушении строений в садовом товариществе, сообщает пресс-служба МЧС Башкирии.
30 июня, 17:30
Организаторам диверсии на «Башкирэнерго» дали 42 года тюрьмы
В Уфе вынесли приговор четвертым диверсантам, сообщили в объединённой пресс-службе судов Башкирии.
18 июня, 12:43
В центре Уфы подожгли магазин
Пожар в магазине произошел в центре столицы Башкирии. Об этом сообщает МЧС региона. Инцидент случился утром в субботу, 8 июня.
8 июня, 08:00

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