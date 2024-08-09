KFC выселили из Уфы

Posted Сегодня, 17:22
Published Сегодня, 17:22
Modified Сегодня, 17:24
Updated Сегодня, 17:24
В Уфе демонстировался вывеску ресторана быстрого питани Roctic's (бывший KFC) на Коммунистической, 49, сообщили в мэрии города. Как пояснили в столичной администрации, рекламный элемент не соответствовал принципам кода города — баннер нарушал требования по внешнему виду, создавая «визуальный шум».
Сейчас на месте вывески остался лишь металлический каркас. Само заведение продолжает работать в штатном режиме.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе начали сносить незаконные киоски. С начала августа в городе демонтировали ряд популярных торговых объектов.