KFC выселили из Уфы

В Уфе демонстировался вывеску ресторана быстрого питани Roctic's (бывший KFC) на Коммунистической, 49, сообщили в мэрии города. Как пояснили в столичной администрации, рекламный элемент не соответствовал принципам кода города — баннер нарушал требования по внешнему виду, создавая «визуальный шум».