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Published Сегодня, 17:22

Modified Сегодня, 17:24

Updated Сегодня, 17:24

KFC выселили из Уфы

KFC выселили из Уфы

9 августа 2024, 17:22
В городе пытаются снизить раздражающий визуальный шум.

В Уфе демонстировался вывеску ресторана быстрого питани Roctic's (бывший KFC) на Коммунистической, 49, сообщили в мэрии города. Как пояснили в столичной администрации, рекламный элемент не соответствовал принципам кода города — баннер нарушал требования по внешнему виду, создавая «визуальный шум».

Сейчас на месте вывески остался лишь металлический каркас. Само заведение продолжает работать в штатном режиме.

Ларьки-нелегалы сносят в Уфе
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе начали сносить незаконные киоски. С начала августа в городе демонтировали ряд популярных торговых объектов.

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