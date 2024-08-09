Потоп в Уфе — последние новости

Напомним, 8 августа множество улиц города затопило из-за сильного ливня. За один день, как сообщили в мэрии Уфы, в городе выпала половина месячной нормы осадков. Власти города признали, что на такие нагрузки ливневая система в столице Башкирии не рассчитана.