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Published Сегодня, 14:11

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Updated Сегодня, 14:14

Потоп в Уфе — последние новости

Потоп в Уфе — последние новости

9 августа 2024, 14:11
Фото: Управление гражданской защиты Уфы
Власти города объяснились после стихийного бедствия в городе.

По данным Госкомитета Башкортостана по ЧС, река Белая в Уфе продолжает снижаться — на участке у Монумента дружбы 9 августа зафиксировали падение уровня воды на 0,37 м.

Напомним, 8 августа множество улиц города затопило из-за сильного ливня. За один день, как сообщили в мэрии Уфы, в городе выпала половина месячной нормы осадков. Власти города признали, что на такие нагрузки ливневая система в столице Башкирии не рассчитана.

Названа причина потопа в Уфе
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Знойный день, впрочем, смог испортить настроение не всем — пользователей соцсетей растрогали кадры молодой тары, танцующей под сильнейшим ливнем.

Уфа танцует под дождем
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Паводок в Уфе 9 августа отметился ещё одним видео — спасатели опубликовали кадры спасения лошади, сорвавшейся с обрыва в реку.

Лошадь на плоту спасали в Уфе
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