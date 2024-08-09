Потоп в Уфе — последние новости

Posted Сегодня, 14:11
Published Сегодня, 14:11
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Updated Сегодня, 14:14
По данным Госкомитета Башкортостана по ЧС, река Белая в Уфе продолжает снижаться — на участке у Монумента дружбы 9 августа зафиксировали падение уровня воды на 0,37 м.
Напомним, 8 августа множество улиц города затопило из-за сильного ливня. За один день, как сообщили в мэрии Уфы, в городе выпала половина месячной нормы осадков. Власти города признали, что на такие нагрузки ливневая система в столице Башкирии не рассчитана.
Знойный день, впрочем, смог испортить настроение не всем — пользователей соцсетей растрогали кадры молодой тары, танцующей под сильнейшим ливнем.
Паводок в Уфе 9 августа отметился ещё одним видео — спасатели опубликовали кадры спасения лошади, сорвавшейся с обрыва в реку.