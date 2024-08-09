Потоп в Башкирии — вода начала сходить

По данным спасателей, уровень воды в реке Белой у Монументы Дружбы опустился на 0,37 м. Кроме того, вода убавилась в реке Ай на участке в селе Большеустьикинском — на 0,23 м. Река Уфа за сутки снизилась в двух участках — у деревни Укман (-0,47 м) и в селе Ахлыстино (-0,4 м).