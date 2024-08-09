Потоп в Башкирии — вода начала сходить

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
По данным спасателей, уровень воды в реке Белой у Монументы Дружбы опустился на 0,37 м. Кроме того, вода убавилась в реке Ай на участке в селе Большеустьикинском — на 0,23 м. Река Уфа за сутки снизилась в двух участках — у деревни Укман (-0,47 м) и в селе Ахлыстино (-0,4 м).
Несмотря на это, спасатели продолжают держать руку на пульсе и пребывать в состоянии повышенной готовности.
Ранее власти Уфы объяснились после транспортного коллапса в городе, вызванного сильным ливнем 8 августа. За один день в городе выпала половина месячной нормы осадков.