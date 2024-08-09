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Published Сегодня, 13:42

Modified Сегодня, 13:45

Updated Сегодня, 13:45

Потоп в Башкирии — вода начала сходить

Потоп в Башкирии — вода начала сходить

9 августа 2024, 13:42
Фото: ГК РБ по ЧС
На водохранилищах и реках Башкортостана 9 августа начал плавно снижаться уровень воды, сообщили в Госкомитете региона по ЧС.

По данным спасателей, уровень воды в реке Белой у Монументы Дружбы опустился на 0,37 м. Кроме того, вода убавилась в реке Ай на участке в селе Большеустьикинском — на 0,23 м. Река Уфа за сутки снизилась в двух участках — у деревни Укман (-0,47 м) и в селе Ахлыстино (-0,4 м).

Несмотря на это, спасатели продолжают держать руку на пульсе и пребывать в состоянии повышенной готовности.

Названа причина потопа в Уфе
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Ранее власти Уфы объяснились после транспортного коллапса в городе, вызванного сильным ливнем 8 августа. За один день в городе выпала половина месячной нормы осадков.

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