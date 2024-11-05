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Ноябрь
Когда потеплеет в Башкирии
5 ноября, 05:50
Ноябрь ворвется в Уфу снегом и дождем
1 ноября, 11:15
Сегодня в Уфе: первый снег, новый налог, атака беспилотников
31 октября, 19:18
Октябрь
Ноябрь начинается с неприятных сюрпризов в Башкирии
31 октября, 16:00
Башкирию завалит снегом за три дня
30 октября, 11:39
Ноябрь начнётся с экстремальной погоды в Башкирии
29 октября, 14:46
Капризную погоду ждут в Башкирии
28 октября, 16:24
В Уфе резко ухудшится погода
27 октября, 15:11
Погода резко ухудшится в Башкирии
26 октября, 14:39
Башкирию завалит мокрым снегом
25 октября, 17:33
Уфимцы разучились ездить из-за дождя
24 октября, 14:11
Погода разрушит планы уфимцев на выходные
24 октября, 13:52
Каким будет ноябрь в Башкирии
24 октября, 06:17
Башкирия погружается в осеннюю хандру
23 октября, 13:40
Погода в Башкирии готовит неприятности
23 октября, 05:56
Сегодня в Уфе: транспортный коллапс, конкуренты квадроберов и конец света
22 октября, 21:25
Конец октября в Башкирии не сулит добра
22 октября, 04:58
Сегодня в Уфе: разнос чиновникам, нищета и новый налог
21 октября, 19:32
Глубокая осень подступает к Башкирии
19 октября, 13:13
В Башкирии ждут -30°С
18 октября, 13:27

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