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Ливень

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Август
В Уфе провалилась дорога
23 августа, 16:55
Власти Уфы объяснились за потоп в городе
13 августа, 13:41
Машины проваливаются под асфальт в Уфе
12 августа, 16:32
Уфа превращается в Венецию
12 августа, 12:17
Гнев небес обрушится на Уфу
12 августа, 10:51
Видео. Водопад появился в Уфе
Прошедший в городе ливень изменил ландшафт башкирской столицы до неузнаваемости.
9 августа, 16:32
Погода готовит жителям Башкирии неприятный сюрприз
9 августа, 15:55
Жителей Башкирии расстроили прогнозом на выходные
9 августа, 14:46
Потоп в Уфе — последние новости
Власти города объяснились после стихийного бедствия в городе.
9 августа, 14:11
Потоп в Башкирии — вода начала сходить
На водохранилищах и реках Башкортостана 9 августа начал плавно снижаться уровень воды, сообщили в Госкомитете региона по ЧС.
9 августа, 13:42
Видео. Уфа танцует под дождем
Город купался не только в ливне в четверг, 8 августа, но и лучах любви, сообщают в соцсетях.
9 августа, 09:04
Курьер «вплавь» вёз заказы голодным уфимцам
Героический доставщик пробирался через жуткий шторм по Уфе — всё ради того, чтоб накормить горожан.
8 августа, 18:42
Уфа не одна тонет в Башкирии
Вслед за столицей в регионе затопило и другой город — последствия непогоды там оказались не менее серьёзными.
8 августа, 17:07
Когда в Башкирии будет тепло и кончатся дожди
8 августа, 14:52
Уфа поплыла
8 августа, 12:55
Видео. Ливни затопили село в Башкирии
Погода в Башкортостане вновь заиграла всеми оттенками серого, и, похоже, дождливые дни не покинут регион в ближайшее время, сообщает МЧС России.
7 августа, 09:14
Видео. Мощный град ударил по Уфе
В Уфе в районе Черниковки град и ливень вновь превратили дороги в реки, затопив автомобили и пассажирские автобусы, сообщают очевидцы в соцсетях.
2 августа, 18:38
Погода завтра в Башкирии не порадует
2 августа, 16:50
«Домой плыть придется»: как тонула Уфа
1 августа, 19:14
Видео. Уфа поплыла
1 августа, 15:06

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