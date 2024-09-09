Живописный уголок Башкирии подарили бизнесу

ООО «Анир», по данным портала СПАРК «Интерфакс», было зарегистрировано в 2012 году в том же муниципалитете — в деревне Тупаково. Уставный капитал компании составляет 10 000 ₽. Единственным учредителем и по совместительству директором предприятия указан Юнир Тагиров.