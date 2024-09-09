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Живописный уголок Башкирии подарили бизнесу

Живописный уголок Башкирии подарили бизнесу

9 сентября 2024, 17:07
Фото: Pxhere.com
Почти 2,6 га земли отдали в понедельник, 9 сентября, без торгов частному предприятию в Башкортостане, гласит документ за подписью главы региона Радия Хабирова.

Речь идёт об участке в Ташбулатовском сельсовете Абзелиловского района Республики. Там предприятие «Анир» собирается построить гостиничный комплекс. Площадь участка составляет более 25,9 тысяч кв. м. Стоимость же земли оценивается в ₽7,6 млн.

ООО «Анир», по данным портала СПАРК «Интерфакс», было зарегистрировано в 2012 году в том же муниципалитете — в деревне Тупаково. Уставный капитал компании составляет 10 000 ₽. Единственным учредителем и по совместительству директором предприятия указан Юнир Тагиров.

Башкирия придумала новый бренд
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии выдали 711 га земли частной компании для выращивания облепихи и создания нового регионального бренда.

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