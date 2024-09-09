Живописный уголок Башкирии подарили бизнесу

Posted Сегодня, 17:07
Published Сегодня, 17:07
Modified Сегодня, 18:28
Updated Сегодня, 18:28
Речь идёт об участке в Ташбулатовском сельсовете Абзелиловского района Республики. Там предприятие «Анир» собирается построить гостиничный комплекс. Площадь участка составляет более 25,9 тысяч кв. м. Стоимость же земли оценивается в ₽7,6 млн.
ООО «Анир», по данным портала СПАРК «Интерфакс», было зарегистрировано в 2012 году в том же муниципалитете — в деревне Тупаково. Уставный капитал компании составляет 10 000 ₽. Единственным учредителем и по совместительству директором предприятия указан Юнир Тагиров.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии выдали 711 га земли частной компании для выращивания облепихи и создания нового регионального бренда.