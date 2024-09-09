Осень в Башкирии отменяется

Как гласит информация на портале регионального управления Росгидромета, во вторник, 10 сентября, на территории Башкортостана обещают сухую погоду со слабым ветром. Лишь днём он усилится до умеренного. Ночью в регионе ожидается не ниже +9°C… +14°C. Однако в некоторых районах опуститься температура воздуха может до +4°C. В светлое же время суток в Башкирии спрогнозировали +21°C… +26°C.