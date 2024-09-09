Осень в Башкирии отменяется

Posted Сегодня, 17:17
Published Сегодня, 17:17
Modified Сегодня, 18:29
Updated Сегодня, 18:29
Как гласит информация на портале регионального управления Росгидромета, во вторник, 10 сентября, на территории Башкортостана обещают сухую погоду со слабым ветром. Лишь днём он усилится до умеренного. Ночью в регионе ожидается не ниже +9°C… +14°C. Однако в некоторых районах опуститься температура воздуха может до +4°C. В светлое же время суток в Башкирии спрогнозировали +21°C… +26°C.
В среду и четверг, 11–12 сентября, в Башкирии и Уфе по прогнозу погоды также не обещают осадков. Ветер будет дуть умеренный, юго-восточного направления. Ночью столбик термометра окажется на отметках +8°C… +13°C, а днём — на +19°C… +24°C.
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