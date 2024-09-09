mkset.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 17:17

Published Сегодня, 17:17

Modified Сегодня, 18:29

Updated Сегодня, 18:29

Осень в Башкирии отменяется

Осень в Башкирии отменяется

9 сентября 2024, 17:17
Фото: 1MI
После двух месяцев ненастной погоды в Республику, «немного» припозднившись, возвращается лето — следует из прогноза погоды в Уфе и Башкирии от местных синоптиков.

Как гласит информация на портале регионального управления Росгидромета, во вторник, 10 сентября, на территории Башкортостана обещают сухую погоду со слабым ветром. Лишь днём он усилится до умеренного. Ночью в регионе ожидается не ниже +9°C… +14°C. Однако в некоторых районах опуститься температура воздуха может до +4°C. В светлое же время суток в Башкирии спрогнозировали +21°C… +26°C.

В среду и четверг, 11–12 сентября, в Башкирии и Уфе по прогнозу погоды также не обещают осадков. Ветер будет дуть умеренный, юго-восточного направления. Ночью столбик термометра окажется на отметках +8°C… +13°C, а днём — на +19°C… +24°C.

Именно осенью можно избавиться от слизней на участке: простой и эффективный метод
Узнать подробнее

Ранее Mkset делился советами для садоводов о том, как осенью можно избавиться от слизней на участках.

Читайте также:
В Башкирии мужчина ушёл купаться в холод и погибУфа утонула в густом туманеУспей посадить редис осенью, чтобы получить большой урожай
#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Погода#Башкортостан#Россия#Украина#Лето#Ветер#Прогноз погоды#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Москва#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Туймазы#Татарстан#Природа#Похолодание#Жара#Дожди#Осень#Температура воздуха#Ночь#Садоводство#Курск#Курская область#День
Подпишитесь
Куда все уезжают из Уфы
Сегодня, 13:11
Смертельная зараза покинула Башкирию
Сегодня, 15:16
Коммунальный «челлендж» заставят пройти уфимцев
Сегодня, 15:26
«Ломайте, мы ж миллионеры»: в Башкирии срезали новый асфальт
Сегодня, 16:55
Живописный уголок Башкирии подарили бизнесу
Сегодня, 17:07