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Ноябрь
Зимние холода прогнозируют в Башкирии
24 ноября, 14:23
Башкирия превратится в Сайлент Хилл
23 ноября, 13:23
Зимние аномалии ждут Башкирию в ноябре
18 ноября, 16:33
Башкирию заметает снегом
6 ноября, 14:56
Октябрь
Сегодня в Уфе: шакшинская эпопея, новый штраф и человейники
29 октября, 19:00
В Башкирии ждут снег и -10°С
29 октября, 11:11
Капризную погоду ждут в Башкирии
28 октября, 16:24
Башкирию завалит мокрым снегом
25 октября, 17:33
Погода разрушит планы уфимцев на выходные
24 октября, 13:52
Глубокая осень подступает к Башкирии
19 октября, 13:13
Синоптики огорошили Уфу и Башкирию прогнозом погоды
13 октября, 15:23
Третье лето наступает в Башкирии
7 октября, 13:19
Сентябрь
Уфу ждут погодные качели
25 сентября, 18:24
Когда ждать зимний холод в Башкирии
23 сентября, 14:39
Погода в Башкирии заставит достать валенки и шубы
19 сентября, 13:37
Сентябрь в Башкирии будет из ряда вон выходящим
8 сентября, 05:37
Уфа утонула в густом тумане
8 сентября, 05:12
В Башкирию идут морозы: вернется ли тепло
5 сентября, 13:17
Капризную погоду обещают в Башкирии
2 сентября, 16:19
Август
Начало осени удивит жителей Башкирии погодой
30 августа, 15:14

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