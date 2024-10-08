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Гроза

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Октябрь 2024
Обалденную погоду обещают в Уфе
8 октября 2024, 12:31
Сентябрь 2024
Капризную погоду обещают в Башкирии
2 сентября 2024, 16:19
Август 2024
Погода в Башкирии в выходные сражает капризами
23 августа 2024, 07:28
Прогноз погоды в Башкирии — аномалия на аномалии
В среду, 21 августа 2024 года, ожидаются дожди и грозы, сообщает Госкомитет РБ по ЧС.
20 августа 2024, 17:45
Жуткий циклон идёт на Башкирию
Прогноз погоды в Уфе и Республике Башкортостан на завтра и начало недели представили синоптики региона.
12 августа 2024, 07:17
Погода готовит жителям Башкирии неприятный сюрприз
9 августа 2024, 15:55
Уфа поплыла
8 августа 2024, 12:55
Новая погодная аномалия угрожает Башкирии
Прогноз погоды в Уфе и Башкирии на выходные заставляет задуматься и готовиться к неминуемому, следует из прогноза региональных синоптиков.
8 августа 2024, 10:52
Сумасшедший конец недели в Башкирии предсказали синоптики
7 августа 2024, 14:43
Видео. Ливни затопили село в Башкирии
Погода в Башкортостане вновь заиграла всеми оттенками серого, и, похоже, дождливые дни не покинут регион в ближайшее время, сообщает МЧС России.
7 августа 2024, 09:14
Синоптики просят готовиться к худшему в Башкирии
5 августа 2024, 14:20
Погода в Башкирии ошеломит всех
4 августа 2024, 08:29
Погода в Башкирии в выходные не даст спокойно отдохнуть
3 августа 2024, 09:58
Видео. Мощный град ударил по Уфе
В Уфе в районе Черниковки град и ливень вновь превратили дороги в реки, затопив автомобили и пассажирские автобусы, сообщают очевидцы в соцсетях.
2 августа 2024, 18:38
Погода завтра в Башкирии не порадует
2 августа 2024, 16:50
«Закройте окна»: на Башкирию идёт ураган
2 августа 2024, 13:44
Когда в Уфе будет нормальная погода
1 августа 2024, 16:47
Видео. Уфа поплыла
1 августа 2024, 15:06
Июль 2024
Погода в Уфе готовит неприятности
31 июля 2024, 15:20
Сообщение спасателей напугало Башкирию
Сотрудники экстренных служб явно готовятся отражать татарский циклон, следует из сообщения мэрии Уфы.
30 июля 2024, 18:40

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