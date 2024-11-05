mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Ветер

Выбрать дату
Ноябрь
Башкирии грозит сильный снегопад
5 ноября, 11:38
Когда потеплеет в Башкирии
5 ноября, 05:50
Аномальный ноябрь ждёт Башкирию
4 ноября, 09:30
Рыбаков просят не пить в Башкирии
4 ноября, 06:18
Штормовая погода накроет Башкирию
2 ноября, 12:04
Ноябрь ворвется в Уфу снегом и дождем
1 ноября, 11:15
Октябрь
Ноябрь начинается с неприятных сюрпризов в Башкирии
31 октября, 16:00
В Уфе ожидают шквальный ветер
30 октября, 14:27
Капризную погоду ждут в Башкирии
28 октября, 16:24
В Уфе резко ухудшится погода
27 октября, 15:11
Погода разрушит планы уфимцев на выходные
24 октября, 13:52
Погода в Башкирии готовит неприятности
23 октября, 05:56
Конец октября в Башкирии не сулит добра
22 октября, 04:58
Погода успокоится в Башкирии
14 октября, 15:31
Синоптики огорошили Уфу и Башкирию прогнозом погоды
13 октября, 15:23
Башкирия уходит в предзимье
13 октября, 04:03
Когда в Башкирии потеплеет — названа дата
11 октября, 11:47
Гнев небес обрушится на Башкирию
9 октября, 09:43
Синоптики встревожили жителей Башкирии
8 октября, 15:18
Обалденную погоду обещают в Уфе
8 октября, 12:31

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика