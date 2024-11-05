МЧС России

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Ноябрь
Семерых детей спасли, один умер на пожаре в Башкирии
5 ноября, 04:54
В Башкирии многодетная семья лишилась дома — есть жертвы
2 ноября, 09:41
Жителей Башкирии эвакуировали спасатели
1 ноября, 17:16
Уфимцам рассказали всё про атаку беспилотников
1 ноября, 08:02
Октябрь
Аквапарк загорелся в Башкирии
31 октября, 09:06
Мужчина сгорел в Уфе
31 октября, 07:17
Видео. Сонный завтрак переполошил Уфу
30 октября, 08:29
Дитя войны погибла в Башкирии
18 октября, 07:47
Свалка под Уфой охвачена пламенем
17 октября, 06:26
Женщина сгорела на кухне в Уфе
14 октября, 09:44
Многодетная семья стала бездомной в Башкирии
14 октября, 09:32
Студент бросился в огонь за хлебом
3 октября, 04:45
Видео. В Уфе завыли сирены
2 октября, 06:30
Многодетная семья стала бездомной в Уфе
1 октября, 11:27
В Башкирии горят комбайны
1 октября, 06:19
Сентябрь
Людей в масках вывели из горящего дома в Башкирии
30 сентября, 06:29
Жесткая авария в Башкирии — что известно о жертвах
27 сентября, 07:39
Видео. Торговый центр загорелся в Уфе
24 сентября, 06:02
Мужчина сгорел заживо в Башкирии
23 сентября, 05:14
Огонь охватил гаражи в Уфе
16 сентября, 06:17

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