Ветврача-взяточницу помиловали в Башкирии

Положительное заключение получило ходатайство от многодетной матери, получившей условный срок за взяточничество. Женщина работала в ветеринарной службе и продавала друзьям-фермерам фиктивные удостоверения о здоровье животных. Комиссия приняла во внимание, что осуждённая воспитывает троих детей и не имеет других судимостей, а также факт признания ею своей вины.