Ветврача-взяточницу помиловали в Башкирии

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
При рассмотрении членами комиссии были отклонены пять из шести обращений. Среди просивших о помиловании — обвинённые за многократное пьяное вождение, сбыт запрещённых веществ и отмыв преступных доходов.
Положительное заключение получило ходатайство от многодетной матери, получившей условный срок за взяточничество. Женщина работала в ветеринарной службе и продавала друзьям-фермерам фиктивные удостоверения о здоровье животных. Комиссия приняла во внимание, что осуждённая воспитывает троих детей и не имеет других судимостей, а также факт признания ею своей вины.
Рекомендации комиссии вместе с ходатайствами отправили на подпись президенту Владимиру Путину.