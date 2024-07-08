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Ветврача-взяточницу помиловали в Башкирии

Ветврача-взяточницу помиловали в Башкирии

8 июля 2024, 06:33
Фото: 1MI
Комиссия по вопросам помилования при главе региона провела заседание с рассмотрением нескольких ходатайств, сообщили в пресс-службе республиканского парламента.

При рассмотрении членами комиссии были отклонены пять из шести обращений. Среди просивших о помиловании — обвинённые за многократное пьяное вождение, сбыт запрещённых веществ и отмыв преступных доходов.

Положительное заключение получило ходатайство от многодетной матери, получившей условный срок за взяточничество. Женщина работала в ветеринарной службе и продавала друзьям-фермерам фиктивные удостоверения о здоровье животных. Комиссия приняла во внимание, что осуждённая воспитывает троих детей и не имеет других судимостей, а также факт признания ею своей вины.

Рекомендации комиссии вместе с ходатайствами отправили на подпись президенту Владимиру Путину.

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