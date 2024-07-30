Коррупция добралась до детских садов в Башкирии

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
Заведующая детским садиком на протяжении пяти лет получала взятки от сотрудников учреждения. За это время материальное положение женщины улучшилось на ₽1,8 млн.
Известно, что воспитатели и прочий персонал садика передавали в обмен на покровительство по службе, а также за то, чтобы к ним не применялись дисциплинарные взыскания. Подсудимая признала вину в совершении преступлений.
Суд обязал выплатить штраф на общую сумму ₽6,8 млн, в том числе — вернуть все взятки. Кроме того, заведующей в течение пяти лет нельзя будет занимать аналогичные должности в дошкольных образовательных учреждениях.