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Published Сегодня, 10:45

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Updated Сегодня, 11:22

Заведующая детсадом вернёт взятки

Коррупция добралась до детских садов в Башкирии

30 июля 2024, 10:45
Фото: 1MI

Заведующая детсадом вернёт взятки

Заведующая детским садом №15 в городе Туймазы в общей сложности получила взяток на сумму ₽1,8 млн, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Заведующая детским садиком на протяжении пяти лет получала взятки от сотрудников учреждения. За это время материальное положение женщины улучшилось на ₽1,8 млн.

Известно, что воспитатели и прочий персонал садика передавали в обмен на покровительство по службе, а также за то, чтобы к ним не применялись дисциплинарные взыскания. Подсудимая признала вину в совершении преступлений.

Суд обязал выплатить штраф на общую сумму ₽6,8 млн, в том числе — вернуть все взятки. Кроме того, заведующей в течение пяти лет нельзя будет занимать аналогичные должности в дошкольных образовательных учреждениях.

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