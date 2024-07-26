Высокопоставленный гаишник покрывал нелегальный бизнес в Башкирии

Суд в Башкирии вынес приговор бывшему начальника территориального отдела ГИБДД. По версии следствия, в феврале 2022 года обвиняемый купил своему другу «ГАЗ», чтобы тот занимался пассажирскими перевозками. При этом у гражданина не имелось водительских прав.