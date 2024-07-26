Высокопоставленный гаишник покрывал нелегальный бизнес в Башкирии

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
Суд в Башкирии вынес приговор бывшему начальника территориального отдела ГИБДД. По версии следствия, в феврале 2022 года обвиняемый купил своему другу «ГАЗ», чтобы тот занимался пассажирскими перевозками. При этом у гражданина не имелось водительских прав.
Долю с полученных средств гаишник забирал себе, взамен — защищал знакомого от правосудия. В таком положении бизнес функционировал два года — до марта 2024 — после чего недобросовестного полицейского задержали силовики.
Альшеевский райсуд назначил «стражу порядку» четыре года условно с двухлетним испытательным сроком. Экс-руководителю отдела ГАИ также на 2 года запретили занимать должности в госорганах и уволили из правоохранительных структур.