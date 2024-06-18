Скандального министра дорог отпустили домой из СИЗО в Уфе

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
Напомним, чиновник был со скандалом уволен с должности после задержания по громкому коррупционному делу. По данным силовиков, речь идёт о взятке в ₽5 млн. Утверждается, что экс-министр потребовал у одного из предприятий деньги за ускорение выплат по договор подряда, а при отказе Клебанов обещал всячески мешать деятельности компании.
Сидеть дома в ожидании нового судебного разбирательства относительного меры пресечения на время следствия по делу о коррупции Клебанов будет как минимум до 27 июня. Ранее чиновник уже подавал апелляцию с аналогичной просьбой переместить его из СИЗО, однако, тогда жалобу защиты суд отклонил.
После увольнения Клебанова ведомство стала возглавлять его заместитель — Любовь Минакова.