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Скандального министра дорог отпустили домой из СИЗО в Уфе

Скандального министра дорог отпустили домой из СИЗО в Уфе

18 июня 2024, 08:42
Бывшего главу Минтранса Башкирии Александра Клебанова перевели под домашний арест, сообщает объединённая пресс-служба судов региона.

Напомним, чиновник был со скандалом уволен с должности после задержания по громкому коррупционному делу. По данным силовиков, речь идёт о взятке в ₽5 млн. Утверждается, что экс-министр потребовал у одного из предприятий деньги за ускорение выплат по договор подряда, а при отказе Клебанов обещал всячески мешать деятельности компании.

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Сидеть дома в ожидании нового судебного разбирательства относительного меры пресечения на время следствия по делу о коррупции Клебанов будет как минимум до 27 июня. Ранее чиновник уже подавал апелляцию с аналогичной просьбой переместить его из СИЗО, однако, тогда жалобу защиты суд отклонил.

После увольнения Клебанова ведомство стала возглавлять его заместитель — Любовь Минакова.

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