Скандального министра дорог отпустили домой из СИЗО в Уфе

Напомним, чиновник был со скандалом уволен с должности после задержания по громкому коррупционному делу. По данным силовиков, речь идёт о взятке в ₽5 млн. Утверждается, что экс-министр потребовал у одного из предприятий деньги за ускорение выплат по договор подряда, а при отказе Клебанов обещал всячески мешать деятельности компании.