Обезглавленное тело нашли на железнодорожных путях в Башкирии

Напомним, ранее на железнодорожных путях в Башкирии нашли тело подростка. По некоторым данным, он переходил рельсы в неположенном месте, при этом был в капюшоне и наушниках, из-за чего не заметил приближающийся состав. Машинист всеми силами пытался воспрепятствовать ДТП, но безуспешно.