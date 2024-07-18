Обезглавленное тело нашли на железнодорожных путях в Башкирии

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
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Updated Сегодня, 06:22
Обезглавленное тело женщины нашли на железнодорожных путях в Иглинском районе республики утром четверга, 18 июля. Как сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на источник в экстренных службах, при осмотре тела погибшей в её одежде нашли записку, которая якобы могла предназначаться её дочери.
За комментарием по данной ситуации Mkset обратился в пресс-службу уфимского управления МВД на транспорте. Мы опубликуем его сразу после получения.
Напомним, ранее на железнодорожных путях в Башкирии нашли тело подростка. По некоторым данным, он переходил рельсы в неположенном месте, при этом был в капюшоне и наушниках, из-за чего не заметил приближающийся состав. Машинист всеми силами пытался воспрепятствовать ДТП, но безуспешно.