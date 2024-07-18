Египтянина спасли на отдыхе в Уфе

Ближе к ночи тревогу забила веселая компания из Туймазов. Молодежь отдыхала в арендованном частном доме и резвилась у пруда. Купание в этом водоёме также запрещено. Но это также, как в Тюменяке, не остановило также 19-летнего участника праздника. Парень решил порисоваться перед приятелями — нырнул и не вынырнул. Теперь его труп будут искать водолазы.