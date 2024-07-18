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Published Сегодня, 07:01

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Updated Сегодня, 07:03

Египтянина спасли на отдыхе в Уфе

Египтянина спасли на отдыхе в Уфе

18 июля 2024, 07:01
Фото: УГЗ Уфы
А вот двое соотечественников не пережили летних удовольствий, сообщают экстренные службы Уфы и Башкирии.

Жаркой на работу выдалась для спасателей в Башкирии среда, 17 июля. Они выезжали на спасение утопающих минимум три раза. Итогами дня, радостными и печальными, поделились пресс-службы управления гражданской защиты населения Уфы, Государственный комитет по ЧС Башкирии и МЧС РБ.

В среду, 17 июня, уфимские спасатели доставали купальщика из Кашкадана. Они дежурили на пляже у озера. Спасатели заметили, что пара молодых мужчин устремилась к буйкам. Один успешно доплыл, второй до кромки зоны купания не дотянул — начал тонуть. Пляжные спасатели оперативно отреагировали и вытащили обессиленного парня из воды. Им оказался 24-летний гражданин Египта. Помощь российской медицины иностранцу не потребовалась.

Вечером 17 июля через систему 112 поступил сигнал из села Тюменяк Туймазинского района. Там в запрещенном для купания месте утонул юноша. 19-летний парень зашел в воду, несмотря на множество установленных на береге аншлагов, запрещающих это. В итоге, юноша утонул.

Ближе к ночи тревогу забила веселая компания из Туймазов. Молодежь отдыхала в арендованном частном доме и резвилась у пруда. Купание в этом водоёме также запрещено. Но это также, как в Тюменяке, не остановило также 19-летнего участника праздника. Парень решил порисоваться перед приятелями — нырнул и не вынырнул. Теперь его труп будут искать водолазы.

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