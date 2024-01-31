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Published Сегодня, 07:44

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Updated Сегодня, 07:46

Юношу из Башкирии, переходившего пути в неположенном месте, сбил поезд

В Башкирии подросток попал под поезд, переходя железнодорожные пути

31 января 2024, 07:44
Фото: 1MI

Юношу из Башкирии, переходившего пути в неположенном месте, сбил поезд

Инцидентом занялось управление полиции по транспорту

Подросток из города Кумертау попал под поезд. Об этом сообщил телеграм-канал «Уфа с огоньком».

Вчера вечером шестнадцатилетний парень переходил рельсы в месте, где не было пешеходного перехода. Звуковой сигнал, подававшийся составом, подросток не услышал, из-за чего попал под поезд.

Сайт Ufa1 со ссылкой на холдинг «Российские железные дороги» передаёт, что юноша погиб от травм. В пресс-службе компании рассказали, что мальчик был в капюшоне и наушниках. Нашему изданию в РЖД сообщили, что инцидент произошёл на 256 километре близ станции «Кумертау» железнодорожного перегона «Кумертау — Ермолаево». Машинист пассажирского поезда подавал звуковые и световые сигналы и вынужден был применить экстренное торможение, но избежать наезда не удалось.

В настоящее время правоохранители из Южно-Уральского линейного управления МВД по транспорту устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

#Происшествия#Новости Башкирии#Транспорт#Кумертау#Идэль Гумеров#РЖД
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