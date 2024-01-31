В Башкирии подросток попал под поезд, переходя железнодорожные пути

Сайт Ufa1 со ссылкой на холдинг «Российские железные дороги» передаёт, что юноша погиб от травм. В пресс-службе компании рассказали, что мальчик был в капюшоне и наушниках. Нашему изданию в РЖД сообщили, что инцидент произошёл на 256 километре близ станции «Кумертау» железнодорожного перегона «Кумертау — Ермолаево». Машинист пассажирского поезда подавал звуковые и световые сигналы и вынужден был применить экстренное торможение, но избежать наезда не удалось.