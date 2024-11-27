mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Иглинский район

Выбрать дату
Ноябрь
Бюджет Башкирии разбазарили на кошечек и пёсиков
27 ноября, 07:28
Трассу М-5 закрыли из-за снегопадов в Башкирии
10 ноября, 07:13
Октябрь
Водитель «Яндекса» погиб в Башкирии
17 октября, 10:47
Женщина сгорела на кухне в Уфе
14 октября, 09:44
Многодетная семья стала бездомной в Башкирии
14 октября, 09:32
Бизнесу раздали землю в Башкирии
8 октября, 18:57
Болтливость помогла раскрыть 13-летний «глухарь»
8 октября, 08:01
Сентябрь
Иглинский Отелло прирезал свою пассию в Башкирии
18 сентября, 11:58
Криминальный авторитет держал в страхе Башкирию
16 сентября, 12:00
Молодую пару прибило остановкой в Башкирии
10 сентября, 11:16
Города-призраки появляются в Башкирии
2 сентября, 18:17
Август
Бензовоз вспыхнул на трассе в Башкирии
29 августа, 07:13
Потоп в Башкирии и Уфе — последние новости
24 августа, 05:12
Потоп в Уфе и Башкирии — последние новости
20 августа, 05:04
В Башкирии мужчина сгорел заживо
В Иглинском районе, 4 августа, в селе Турбаслы вспыхнул огонь, забравший жизнь 24-летнего мужчины, сообщает МЧС России.
4 августа, 04:45
Июль
Женскую голову нашли в Башкирии
18 июля, 06:20
Какие дороги отремонтируют в Башкирии в 2024 году
15 июля, 12:29
Июнь
Три человека пострадали в массовом ДТП в Башкирии
21 июня, 05:45
В Уфе убийцу нашли по камерам магазина
Разыскиваемая два месяца обвиняемая признала вину в совершении преступления после предъявления, сообщили в пресс-службе регионального управления СК.
19 июня, 12:00
Три трупа нашли в водоемах Башкирии
7 июня, 06:33

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика