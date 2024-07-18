Пробка из-за сломанного аппарата возникла на Восточном выезде в Уфе

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Сломанный аппарат спровоцировал возникновение пробок на Восточном выезде в Уфе утром в четверг, 17 июля. Так, автомобилистам из-за неработающего автомата не удалось проехать через одну полосу. При этом, по словам очевидцев, экран над полосой показывал, что оплата на нем доступна.
«Никак не оградили ничего, и народ туда заезжает, а потом обратно», — приводит UTV слова уфимки, столкнувшейся с трудностями при проезде.
Ситуацию прокомментировали в Транспортной дирекции региона, заявив, что полосы закрываются при возникновении сбоя оборудования, который специалистам не удается оперативно устранить.
В дирекции также добавили, что причиной возникновения ошибок часто становятся чеки в аппарате приема платежей, которые не забирают водители. Для того, чтобы решить проблему на месте гражданам советуют воспользоваться кнопкой «Вызов оператора» и сообщить о сбое. На такой случай есть и другой вариант: провести оплату за проезд в окне для большегрузов.
Напомним, ранее уфимцев возмутила стоимость проезда по Восточному выезду. Так, из-за ошибки в системе автомобилисты заплатили за проезд по ₽250 вместо ₽100.
Новость об этом вызвала бурную реакцию среди пользователей соцсетей.
— Ошибки всегда в пользу казино
— Да хоть по полю объезжать, это же ужас что за цены
Нашлись и те, кто поспешил разъяснить ситуацию другим, рассказав о личном опыте.
— Автобокс стоит на крыше? Или еще что-то? С ним проезд 250 ₽, нужно в окно с оператором ехать, они делают 100 ₽. Если нет кассира, то проверять цену лучше, потом звонить. На данный момент супруга ехала на моей машине с автобоксом, с нее 250р сняли, потом сделали возврат на карту, — написал пользователь Super A.