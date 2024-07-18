Пробка из-за сломанного аппарата возникла на Восточном выезде в Уфе

В дирекции также добавили, что причиной возникновения ошибок часто становятся чеки в аппарате приема платежей, которые не забирают водители. Для того, чтобы решить проблему на месте гражданам советуют воспользоваться кнопкой «Вызов оператора» и сообщить о сбое. На такой случай есть и другой вариант: провести оплату за проезд в окне для большегрузов.