Три человека пострадали в массовом ДТП в Башкирии

На видео, опубликованном в соцсетях, видно, что в аварии повреждения получили грузовые авто «ГАЗель NEXT» и КамАЗ, иномарки Volvo и Hyundai Solaris, а также отечественная легковушка — «Лада Калина». Один из автомобилей, предположительно «ГАЗель NEXT», судя по фоту, пострадал больше других и похож на искореженную груду металла.