Три человека пострадали в массовом ДТП в Башкирии

Posted Сегодня, 05:45
Published Сегодня, 05:45
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
О массовом ДТП на автодороге М-5 «Урал» информирует пресс-служба региональной Госавтоинспекции. По информации ведомства, на участке автодороги в Иглинском районе произошло столкновения пяти автомобилей: легковых и грузовых.
По оперативной информации, троих пострадавших в ДТП транспортировали в медучреждение.
На видео, опубликованном в соцсетях, видно, что в аварии повреждения получили грузовые авто «ГАЗель NEXT» и КамАЗ, иномарки Volvo и Hyundai Solaris, а также отечественная легковушка — «Лада Калина». Один из автомобилей, предположительно «ГАЗель NEXT», судя по фоту, пострадал больше других и похож на искореженную груду металла.