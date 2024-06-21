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Posted Сегодня, 05:45

Published Сегодня, 05:45

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Updated Сегодня, 06:24

Три человека пострадали в массовом ДТП в Башкирии

Три человека пострадали в массовом ДТП в Башкирии

21 июня 2024, 05:45
Фото: 1MI
Авария с участием пяти автомобилей произошла в Иглинском районе вечером четверга, 20 июня, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

О массовом ДТП на автодороге М-5 «Урал» информирует пресс-служба региональной Госавтоинспекции. По информации ведомства, на участке автодороги в Иглинском районе произошло столкновения пяти автомобилей: легковых и грузовых.

По оперативной информации, троих пострадавших в ДТП транспортировали в медучреждение.

Видео: Госавтоинспекция Башкортостана

На видео, опубликованном в соцсетях, видно, что в аварии повреждения получили грузовые авто «ГАЗель NEXT» и КамАЗ, иномарки Volvo и Hyundai Solaris, а также отечественная легковушка — «Лада Калина». Один из автомобилей, предположительно «ГАЗель NEXT», судя по фоту, пострадал больше других и похож на искореженную груду металла.

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