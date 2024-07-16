«Жигули» раздавили ноги ребенку в Башкирии

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
Страшное ДТП произошло в Баймаке в результате невнимательности водителя во вторник, 16 июля. Как утверждает тг-канал, автоледи за рулем «Жигулей» перепутала педали тормоза и газа и ударила по последней.
Машина резко подалась вперёд и въехала в террасу кафе с развлекательными автоматами. К несчастью, оказавшаяся там девочка не смогла среагировать — автомобиль на скорости влетел в ограду, попутно зацепив за собой ребенка.
В результате ДТП, по данным тг-канала, девочке раздавило ноги.
За комментарием по данной ситуации Mkset обратился в пресс-службу Региональной Госавтоинспекции. Мы опубликуем его сразу после получения.