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Published Сегодня, 11:27

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«Жигули» раздавили ноги ребенку в Башкирии

«Жигули» раздавили ноги ребенку в Башкирии

16 июля 2024, 11:27
Фото: 1MI
Водитель отечественной легковушки нажала на педаль газа вместо тормоза, сообщает телеграм-канал Mash Batash.

Страшное ДТП произошло в Баймаке в результате невнимательности водителя во вторник, 16 июля. Как утверждает тг-канал, автоледи за рулем «Жигулей» перепутала педали тормоза и газа и ударила по последней.

Машина резко подалась вперёд и въехала в террасу кафе с развлекательными автоматами. К несчастью, оказавшаяся там девочка не смогла среагировать — автомобиль на скорости влетел в ограду, попутно зацепив за собой ребенка.

Видео: Mash Batash

В результате ДТП, по данным тг-канала, девочке раздавило ноги.

За комментарием по данной ситуации Mkset обратился в пресс-службу Региональной Госавтоинспекции. Мы опубликуем его сразу после получения.

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