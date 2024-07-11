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Updated Сегодня, 11:21

Машина слетела с моста — мужчины погибли: что произошло в Башкирии

Машина слетела с моста — мужчины погибли: что произошло в Башкирии

11 июля 2024, 11:17
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
Смертельная авария с опрокидыванием легкового автомобиля произошла днем в четверг, 11 июля, на территории Баймакского района, сообщает Госкомитет РБ по ЧС.

Сигнал о дорожно-транспортном происшествии в селе Первое Иткулово в Баймакском районе поступило на пульт спасателей Башкирии днем в четверг, 11 июля. Очевидцы сообщили, что с моста через реку упал легковой автомобиль.

— Прибывшие на место спасатели установили, что автомобиль «ВАЗ-2105» упал с моста и перевернулся, — сообщает Государственный комитет по ЧС Республики Башкортостан.

Помимо спасателей, на место ДТП к реке прибыли полицейские и медики. Последние констатировали гибель двух мужчин, которые были в «пятерке». Погибшими оказались мужчины 1952 и 1967 годов рождения.

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