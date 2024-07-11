Машина слетела с моста — мужчины погибли: что произошло в Башкирии

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
Сигнал о дорожно-транспортном происшествии в селе Первое Иткулово в Баймакском районе поступило на пульт спасателей Башкирии днем в четверг, 11 июля. Очевидцы сообщили, что с моста через реку упал легковой автомобиль.
— Прибывшие на место спасатели установили, что автомобиль «ВАЗ-2105» упал с моста и перевернулся, — сообщает Государственный комитет по ЧС Республики Башкортостан.
Помимо спасателей, на место ДТП к реке прибыли полицейские и медики. Последние констатировали гибель двух мужчин, которые были в «пятерке». Погибшими оказались мужчины 1952 и 1967 годов рождения.