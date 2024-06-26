Автомобиль опрокинулся на автодороге в Башкирии: есть пострадавшие

Пострадавшим в ДТП в Башкирии потребовалась помощь медиков и спасателей. ДТП произошло около четырех часов утра на участке автодороги Уфа-Инзер-Белорецк. Водитель отечественной легковушки Lada Grantа не сумел справиться с управлением во время движения по дороге, в результате чего авто съехало в кювет, а впоследствии опрокинулось на землю.