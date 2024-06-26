Автомобиль опрокинулся на автодороге в Башкирии: есть пострадавшие

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
Пострадавшим в ДТП в Башкирии потребовалась помощь медиков и спасателей. ДТП произошло около четырех часов утра на участке автодороги Уфа-Инзер-Белорецк. Водитель отечественной легковушки Lada Grantа не сумел справиться с управлением во время движения по дороге, в результате чего авто съехало в кювет, а впоследствии опрокинулось на землю.
Отмечается, что кроме водителя в салоне авто находились еще двое. По данным ведомства, два человека смогли своими силами покинуть салон автомобиля, одному же из них все же понадобилась помощь. Его деблокировали, предварительно отключив аккумуляторную батарею, и передали в руки медицинских сотрудников.