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Updated Сегодня, 05:30

Автомобиль опрокинулся на автодороге в Башкирии: есть пострадавшие

Автомобиль опрокинулся на автодороге в Башкирии: есть пострадавшие

26 июня 2024, 05:29
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.
В результате ДТП пострадал водитель, сообщает пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС.

Пострадавшим в ДТП в Башкирии потребовалась помощь медиков и спасателей. ДТП произошло около четырех часов утра на участке автодороги Уфа-Инзер-Белорецк. Водитель отечественной легковушки Lada Grantа не сумел справиться с управлением во время движения по дороге, в результате чего авто съехало в кювет, а впоследствии опрокинулось на землю.

Фото: Госкомитет РБ по ЧС.

Отмечается, что кроме водителя в салоне авто находились еще двое. По данным ведомства, два человека смогли своими силами покинуть салон автомобиля, одному же из них все же понадобилась помощь. Его деблокировали, предварительно отключив аккумуляторную батарею, и передали в руки медицинских сотрудников.

Фото: Госкомитет РБ по ЧС.
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